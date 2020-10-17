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Live Streaming RCTI Inter Milan Vs AC Milan – Ada Zlatan Ibrahimovic, Arturo Vidal dan Romelu Lukaku

Sedang berlangsung derbi Milan atau Derby Della Madonnina, Inter Milan Vs AC Milan, di Giuseppe Meazza Stadium, Sabtu 17 Oktober 2020 pukul 23.00 WIB.

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TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/FEBI
Sedang Live Inter Vs Milan di RCTI Sports. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Sedang berlangsung derbi Milan atau Derby Della Madonnina, Inter Milan Vs AC Milan, di Giuseppe Meazza Stadium, Sabtu 17 Oktober 2020 mulai pukul 23.00 WIB.

Laga pekan ke-4 Liga Italia Serie A musim 2020-2021 ini menjadi ajang adu tajam dua striker yakni Romelu Lukaku di Inter Milan dan Zlatan Ibrahimovic dari kubu AC Milan.

Tonton laga seru Inter Milan Vs AC Milan gratis live streaming RCTI+.

Akses link live streaming RCTI+ dan link live score Inter Milan vs AC Milan di bagian akhir artikel.

Baca juga: Susunan Pemain Inter Vs Milan Live RCTI+ Sports Derby Della Madonnina Malam Ini Mulai Jam 23.00 WIB

H2H Inter Milan vs AC Milan

* Inter Milan 4-2 AC Milan

* AC Milan 0-2 Inter Milan

* AC Milan 2-3 Inter Milan

* Inter Milan 1-0 AC Milan

* AC Milan 0-0 Inter Milan

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Penulis: Marlen Sitinjak
Editor: Marlen Sitinjak
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