LIVE Qualification MotoGp Live Streaming Kualifikasi MotoGP 2020 Penentu Posisi Start MotoGp Besok

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Sedang berlangsung balapan penentu hasil FP4 MotoGP hari ini di MotoGp Aragon 2020 Sabtu 17 Oktober 2020.

Satu di antara pembalap MotoGP 2020, Fabio Quartararo, jadi pembalap yang melaju di lintasan sirkuit Aragon Spanyol dalam balapan penentu hasil latihan bebas MotoGP Aragon 2020 kali ini tersebut.

Balapan FP4 MotoGP tersebut menjadi kesempatan penting bagi pembalap MotoGP 2020 yang tengah berada di puncak klasmen MotoGp 2020 sementara tersebut.

Terutama dalam mengamankan slot kualifikasi ke dua alias Q2 di balapan penentu hasil kualifikasi MotoGP Aragon 2020.

Sebab, pembalap yang masuk dalam slot Q2 lah yang paling potensial merebut Pole Position MotoGp.

Sehingga punya posisi start MotoGP 2020 terbaik alias posisi terdepan di starting grid MotoGP Aragon 2020 dalam sesi balapan pada Minggu 18 Oktober 2020 besok.

Posisi Start MotoGp Besok tersebut akan menjadi keuntungan tersendiri bagi pembalap.

Siapa yang lebih depan di Posisi Start MotoGp Besok maka punya keuntungan soal posisi di lintasan balap pula, tak terkecuali bagi Fabio Quartararo yang punya misi mengamankan posisi di klasemen MotoGP 2020 sementara tersebut.

