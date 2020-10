Tale of the Tape Lomachenko Vs Lopez Live World Boxing Lomachenko Vs Teofimo Lopez Minggu 18 Oktober

Vasyl Lomachenko Vs Teofimo Lopez, Minggu 18 Oktober 2020 pagi WIB.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Duel unifikasi gelar tinju dunia terjadi akhir pekan ini di kelas Super Lightweight ( super ringan ) dengan memanggungkan dua jagoan beda usia.

Vasyl Lomachenko kontra Teofimo Lopez di MGM Grand, Las Vegas, Minggu 18 Oktober 2020 pagi WIB.

Keduanya beradu pukul di atas ring tanpa penonton demi sabuk World Boxing Association (WBA) Super World Light Title, International Boxing Federation (IVBF) World Light Title dan World Boxing Organisation (WBO) World Light Title.

Vasyl Lomachenko yang kini memasuki usia 32 tahun menghadapi petinju tak terkalahkan Teofimo Lopez dengan yang baru berusia 23 tahun.

Lomachenko yang baru satu kali kalah sepanjang kariernya di tinju profesinal kala menghadapi Orlando Salido, harus mewaspadai keganasan Lopez.

TvOne yang biasanya menyiarkan langsung pertarungan tinju dunia belum ada jadwal apakah menyiarkan laga Lomachenko Vs Lopez.

Untuk itu, para pecinta tinju dunia bisa memantaunya langsung via link tvOne di bagian akhir setelah tale of the tape kedua petinju berikut ini:

VASYL LOMACHENKO

* Rekor: 14 menang (10 menang KO), sekali kalah angka dan tidak pernah imbang.

* Karier: 2013-2019