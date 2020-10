HASIL Latihan Bebas MotoGp Hari Ini Hasil FP 1 MotoGp Aragon 2020, Pemimpin Klasemen MotoGp Crash

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Fabio Quartararo adalah pembalap MotoGp 2020 yang terdepan dalam urutan klasemen MotoGP 2020 sementara ini.

Namun, pembalap dari tim satelit Yamaha, Petronas Yamaha SRT ini memulai awal yang tidak terlalu menggembirakan di perhelatan MotoGp Aragon 2020, Jumat 16 Oktober 2020.

Ia mengalami kecelakaan alias crash MotoGp saat menjalani balapan di sesi latihan bebas pertama alias Free Practice 1 - hasil FP 1 MotoGp hari ini.

Dalam crash MotoGp di seri ke 11 ini, Fabio Quartararo bahkan sampai harus pincang lantaran kerasnya benturan yang diterimanya dari kecelakaan saat menjalani balapan penentu hasil FP 1 MotoGp Aragon 2020 tersebut.

Baca juga: HASIL FP1 Moto Gp Aragon 2020 Hari Ini - Vinales Tercepat, Link Hasil FP2 MotoGP Aragon Malam Ini

"Championship leader Quartararo hobbles away from FP1 crash

"Nightmare end to the opening MotoGP™ session in Aragon for the Frenchman as the front-end of his Petronas Yamaha folded without any warning,"

(Pemimpin kejuaraan Quartararo terhuyung-huyung dari kecelakaan FP1"

"Mimpi buruk berakhir pada sesi pembukaan MotoGP di Aragon bagi pria Prancis itu karena bagian depan Petronas Yamaha-nya terlipat tanpa peringatan apa pun)

Demikian keterangan di laman web MotoGp.

Hal tersebut pun dikonfirmasi dan dimumkan di laman media sosial Twitter MotoGp dan web MotoGp.