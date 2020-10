Beralih Mindset ke Job Creator, Aktor Ben Kasyafani Ajak Mahasiswa UBSI Jadi Wiramuda

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ISTIMEWA

WEBINAR - Universitas Bina Sarana Informatika (UBSI) melalui Lembaga Pusat Pengembangan Kewirausahaan mahasiswa dan alumni yaitu BSI Entrepreneur Center (BEC) kembali menggelar seminar wajib entrepreneur bertemakan “Set Up Your Mind to be a Young Entrepreneur”. Seminar ini diselenggarakan dari tanggal 12 Oktober dan akan berakhir pada 22 Oktober 2020 melalui Zoom Conference.