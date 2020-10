LINK Download League of Legends dan Cara Instal LoL Mobile untuk iOS dan Android

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Riot Games resmi merilis game League of Legends Mobile atau disingkat LoL Mobile untuk andorid dan iOS.

Namun, belum semua orang bisa Download League of Legends atau menginstal LoL Mobile ke smartphone.

Pasalnya, kalian terlebih dulu harus melakukan free order atau Prapendaftaran di Playstore untuk mengantri karena masih versi closed beta.

Bagi yang sudah melakukan prapendaftaran kalian tinggal menunggu antrian untuk bisa mendownload LoL Mobile.

Dan bagi yang sudah jauh hari mendaftar, bisa menginstal dengan mengklik tautan yang ada di bawah ini.

Versi Android

Game yang paling-paling ditunggu League of Legends: Wild Rift akhirnya resmi dirilis di Indonesia dan sudah bisa diaminkan.

LoL Mobile kini sudah bisa di download di Playstore dengan kapasitas ruang sebesar 1,39 GB.

League of Legends (disingkat LoL) adalah sebuah permainan video arena pertarungan daring multipemain yang dikembangkan dan dipublikasikan oleh Riot Games untuk Microsoft Windows dan macOS.

Kini game yang terinspirasi oleh Warcraft III: The Frozen Throne dari seri Defense of the Ancients ini telah hadir dalam versi Mobile yang disebut dengan LoL Mobile