RED FLAG MotoGp Berkibar Jelang Hasil FP4 MotoGp Prancis 2020, Jadwal MotoGp 2020 Trans7 Terbaru

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Bendera merah alias Red Flag MotoGp berkibar di balapan penentu hasil latihan bebas MotoGp hari ini di MotoGp Prancis 2020, Sabtu 10 Oktober 2020.

Red Flag MotoGp ini dikibarkan oficcial balapan setelah sebuah insiden yang melibatkan juara MotoGp Styria 2020, Miguel Oliveira dalam balapan latihan bebas ke empat alias FP4 MotoGp Prancis 2020 ini.

Dirangkum dari laman media sosial Twitter MotoGp, disebutkan bahwa Miguel Oliveira yang mengendarai sepeda motor KTM mengalami masalah pada tunggangannya.

• LIVE STREAMING Kualifikasi MotoGP & Moto2 Perancis 2020 - Mampukah Rossi Raih Pole Position?

Bahkan, sepeda motor KTM tunggangannya itu disebutkan sampai meletup.

"RED FLAG

@_moliveira88

's KTM seems to have gone pop! Simbol benturan

#FrenchGP,"

Demikian keterangan dalam unggahan di akun Twitter MotoGp terkait insiden ini.

Peristiwa yang melibatkan Miguel Oliveira inipun lantas membuat adu kencang di lintasan balap sirkuit Le Mans Prancis itu dihentikan sementara.

Para pembalap MotoGp untuk sementara waktu kembali ke paddock masing-masing.