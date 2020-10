Jadwal Tinju Dunia Vasiliy Lomachenko vs Teofimo Lopez World Boxing Minggu 18 Oktober 2020

via Kompas.com

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Duel Tinju Dunia antara Vasiliy Lomachenko vs Teofimo Lopez menjadi pertarungan yang dinantikan.

Tak tanggung-tanggung, duel Vasiliy Lomachenko vs Teofimo Lopez akan mempertaruhkan tiga sabuk juara dunia kelas ringan sekaligus, IBF, WBA dan WBO Lightweight Titles.

Sesuai jadwal, pertarungan Vasyl Lomachenko vs Teofimo Lopez Jr akan digelar di The Bubble, MGM Grand, Las Vegas, AS, Minggu 18 Oktober 2020.

Pertarungan ini rencananya akan disiarkan secara langsung di ESPN. Belum ada informasi apakah duel ini akan tayang di TVOne.

Teofimo Lopez Jr, sang pemegang sabuk juara dunia kelas ringan IBF datang sebagai petinju yang tak diunggulkan.

• Jadwal Tinju Danny Garcia vs Errol Spence Jr World Boxing Misi Pertaruhan Sabuk WBC dan IBF

Lawannya, Vasyl Lomachenko, adalah pemegang sabuk WBA dan WBO Lightweight Titles.

Vasiliy Lomachenko adalah petinju Ukraina dengan rekor 14-1, 10 KO.

Sementara Teofimo Lopez adalah petinju Amerika Serikat dengan rekor 15-0, 12 KO.

Jika mellihat rekor kedua petinju, maka Vasiliy Lomachenko sejatinya berada "di bawah angin".

Persentase kemenangan KO Teofimo Lopez Jr yang 80%, tentu menunjukkan bahwa sang lawan bukanlah petinju biasa.