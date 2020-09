Yuk simak siaran langsung JUVE Vs Roma Live RCTI Malam Ini, Alvaro Morata Duet Dejan Kulusevski? | Streaming Roma Vs Juventus / ILUSTRASI.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Sesaat lagi akan berlangsung siaran live streaming Roma Vs Juventus dalam lanjutan Liga Italia Serie A pekan ke 2, Senin 28 September 2020.

Duel antara AS Roma Vs Juventus yang merupakan laga Big Match Liga Italia Seria A pekan ini tersebut akan mulai kick of sejak pukul 01.45 WIB.

Adapun untuk siarannya, laga antara AS Roma Vs Juventus ini akan ditayangkan di stasiun televisi swasta nasional, RCTI.

Anda tentunya bisa menyaksikan siaran Juve Vs Roma Live RCTI malam ini di layar televisi masing-masing.

Selain itu, Anda juga bisa menyaksikan siaran live streaming Roma Vs Juventus via siaran streaming RCTI kali ini dengan mengakses link live streaming yang kami sematkan di artikel ini.

Laga Roma Vs Juve kali ini sendiri menjadi peluang bagi penyerang anyar Juventus, Alvaro Morata untuk kembali 'debut' di tim berjuluk Si Sonya Tua ini.

Selain itu, laga ini tentunya menjadi peluang aksi bagi bintang muda Juventus, Dejan Kulusevski dan juga Weston McKennie.

Akankah Alvaro Morata akan berduet dengan Dejan Kulusevski membersamai Cristiano Ronaldo dalam menggempur pertahanan AS Roma di laga ini?

Simak pertandingannya di link live streaming AS Roma Vs Juventus di siaran Juve Vs Roma Live RCTI malam ini di link berikut:

