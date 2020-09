SEDANG LIVE tvOne Tinju Dunia Jermall Charlo Vs Sergiy Derevyanchenko, Partai Tambahan Seru!

SEDANG LIVE Tinju Dunia Jermall Charlo Vs Sergiy Derevyanchenko, Minggu 27 September 2020 pagi WIB.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Sedang berlangsung pertarungan tinju dunia memperebutkan titel di Kelas WBC Lightweight sang juara bertahan Jermall Charlo menghadapi penantangnya Sergiy Derevyanchenko, Minggu (27/9/2020) pagi WIB.

Saksikan pertarungan seru ini via Live Streaming tvOne atau Siaran Langsung tvOne serta Live Streaming TVOnline ESPN.

Link Live Streaming Jermall Charlo Vs Sergiy Derevyanchenko bisa diakses via Live Streaming TV Online ESPN dan Siaran Langsung TV One atau Live Streaming TVOne di artikel ini.

Pada duel yang dihelat di Mohegan Sun Arena, Connecticut, Amerika Serikat ini, Jermall Charlo akan mempertaruhkan gelar kelas menengah WBC miliknya.

• Jadwal Tinju Dunia Minggu 27 September 2020, World Boxing Live TVOne? Ada Hit Man vs The Technician

Memulai debut sejak 2008 silam, Jermall Charlo punya catatan rekor 30-0, 22 KOs.

Tentu sang juara bertahan berambisi untuk mempertahankan rekor tak terkalahkannya.

Adapun Sergiy Derevyanchenko The Technician memiliki rekor 13-2, 10 KOs.

Sang penantang berkebangsaan Ukraina itu berambisi untuk meraih gelar menengah WBC di usianya yang telah menginjak angka 34 tersebut.

LIVE STREAMING TV ONE

Link Live Streaming TV One Jermall Charlo vs Sergiy Derevyanchenko dapat diakses dengan mengklik tautan berikut ini: