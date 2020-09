KUNCI Jawaban Kisi-kisi Soa Latihan Kelas 9 SMP Semester 1 Bahasa Indonesia & Bahasa Inggris

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Simak kunci jawaban dan soal latihan Penilaian Tengah Semester (PTS) Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris Kelas 9 SMP semester ganjil 2020.

PTS ini juga dikenal sebagai UTS Ujian Tengah Semester.

Pada artikel ini akan membahas soal beserta kunci jawaban untuk latihan PTS/UTS bagi peserta didik.

Kunci jawaban soal kisi-kisi PTS Kelas 9 SMP diambil dari blog.ruangguru.com.

Masing-masing memiliki 5 soal latihan ganda yang dilengkapi dengan kunci jawaban serta keterangan jawaban.

Berikut kisi-kisi soal latihan dan kunci jawaban Bahasa Indonesia kelas 9 semester ganjil 2020

BAHASA INDONESIA

Topik : Laporan Percobaan

Subtopik : Mengenal Laporan Percobaan



1. Teks yang memaparkan suatu fenomena hasil dari pengamatan kepada para pembacanya disebut dengan ….

A. teks persuasif

B. teks eksplanasi

C. teks eksposisi

D. teks laporan percobaan



Jawaban : D

Pembahasan :

Teks laporan percobaan adalah sebuah bentuk tulisan yang memaparkan suatu fenomena hasil dari pengamatan kepada para pembacanya. Teks laporan percobaan umumnya digunakan untuk melaporkan atau menginformasikan tentang hasil pengamatan, percobaan, karya ilmiah, atau laporan praktikum. Oleh karena itu, jawaban yang tepat adalah D.

Topik : Laporan Percobaan

Subtopik : Mengenal Laporan Percobaan



2. Kaidah kebahasaan teks laporan percobaan yang kata atau frasa yang menunjukkan bilangan atau kuantitas, yaitu ….

A. verba aktif

B. nomina

C. numeralia

D. kata tugas



Jawaban : C

Pembahasan :

Numeralia adalah kata atau frasa yang menunjukkan bilangan atau kuantitas. Numeralia, sering disebut juga sebagai kata bilangan. Numeralia digunakan untuk menghitung banyaknya sesuatu, baik berupa benda, orang, binatang, barang maupun konsep. Oleh karena itu, jawaban yang tepat adalah C.

Topik : Laporan Percobaan

Subtopik : Mengenal Laporan Percobaan



3. Perhatikan hal-hal berikut!

1) Teks yang disusun berdasarkan hasil percobaan

2) Pembahasan dikemukakan secara objektif, namun harus tetap ditambahkan pernyataan yang subjektif

3) Teks yang disusun berdasarkan struktur yang sistematis dan lengkap

4) Teks yang disusun berdasarkan fakta dan di dalam kesimpulan harus terdapat pemihakan

Ciri-ciri yang benar dari laporan percobaan ditunjukkan oleh kalimat nomor ....

A. 1 dan 2

B. 1 dan 3

C. 2 dan 4

D. 3 dan 4



Jawaban: B

Pembahasan:

Laporan percobaan memiliki ciri-ciri sebagai berikut.

Disusun berdasarkan hasil percobaan.

Pembahasan dikemukakan secara objektif.

Harus menyajikan fakta, bukan opini.

Disusun berdasarkan struktur yang sistematis dan lengkap.

Menggunakan bahasa baku dan ilmiah.

Tidak memasukkan hal-hal yang menyimpang, mengandung prasangka, atau pemihakan.



Berdasarkan pernyataan di atas, ciri-ciri yang benar dari laporan percobaan ditunjukkan oleh nomor 1 dan 3 pada pertanyaan tersebut.

Dengan demikian, jawaban yang tepat adalah B.

Topik : Pidato Persuasif

Subtopik : Mengenal Pidato Persuasif