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Piala Super Eropa

Bayern Munchen Vs Sevilla Live Streaming Vidio.com SCTV UEFA Super Cup 2020 Jumat Pukul 02.00 WIB

Jadwal Piala Super Eropa atau UEFA Super Cup 2020 mempertemukan Bayern Munchen vs Sevilla disiarkan langsung di SCTV, gratis melalui saluran UHF.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Jadwal Piala Super Eropa atau UEFA Super Cup 2020 mempertemukan Bayern Munchen vs Sevilla disiarkan langsung di SCTV, gratis melalui saluran UHF.

Adapun Live Streaming Bayern Munchen vs Sevilla tidak gratis, bisa di akses melalui vidio.com channel premier.

Piala Super UEFA (UEFA Super Cup) merupakan kompetisi tahunan yang mempertemukan juara Liga Champions musim sebelumnya (Bayern Munchen) dan Juara Liga Europa musim lalu (Sevilla).

Pertandingan ini akan di gelar di Puskas Arena, , Hungaria, Jumat (25/9/2020) mulai pukul 02.00 WIB.

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Musim lalu (2019), Liverpool keluar sebagai peraih trofi Super UEFA setelah mengalahkan Chelsea melalui adu penalti dengan skor 5-4.

Bagi Pengguna televisi, UEFA Super Cup ditayangkan langsung di SCTV (UHF).

Link Live Streaming Bayern Munchen vs Sevilla:

Live Streaming SCTV Sport

Live Streaming Vidio.com SCTV

Live Streaming UseeTV SCTV

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Penulis: Marlen Sitinjak
Editor: Marlen Sitinjak
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