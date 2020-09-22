Prediksi Bayern Munchen Vs Sevilla Piala Super Eropa Live SCTV Dini Hari WIB, Rakitic Vs Lewandowski

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Dari kubu lawan, Sevilla menjadi tim paling banyak mengoleksi piala Liga Eropa UEFA dengan raihan enam kali dalam 15 tahun terakhir.
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Bayern Munchen Vs Sevilla akan bertemu di Piala Super Eropa atau UEFA Super Cup 2020, di Puskas Arena, Budapest, Hungaria, Jumat (25/9/2020) dini hari WIB.
Laga dua tim juara itu akan menentukan siapa tim raja Benua Eropa 2020 ini.
Apakah juara Liga Champions Bayern Munchen atau malah Juara Liga Europa Sevilla? Menarik untuk disaksikan.
Sevilla kontra Bayern Munchen disiarkan langsung SCTV, Jumat (25/9/2020) mulai pukul 02.00 WIB. (link SCTV Sports di bagian akhir artikel).
Bayern Munchen tampil sebagai juara Liga Champions dengan mengalahkan Paris-Saint Germain (PSG) di partai final.
Adapun Sevilla menang dramatis di partai puncak dengan mengalahkan tim raksasa Italia, Inter Milan.
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The Bavarian sendiri tengah memiliki kepercayaan diri tinggi setelah menang 8-0 melawan Schalke di pekan pembuka Bundesliga.
Pelatih Bayern, Hansi Flick, pun mengaku senang dengan permainan yang ditunjukkan anak asuhnya.
Kedatangan Leroy Sane turut memberi keseimbangan dalam serangan Bayern Munchen.
Dengan Serge Gnabry di kanan, dan Leroy Sane di kiri, Flick menyebut timnya kembali memiliki Arjen Robben dan Frank Ribery.
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