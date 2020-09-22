JADWAL Piala Super Eropa Bayern Munchen Vs Sevilla Live Straming SCTV Sport UseeTV SCTV & Vidio.com 

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Pertandingan kedua tim peraih gelar jiara pada kompetisi tertinggi antar klub di benua Biru ini bertajuk Piala Super Eropa atau UEFA Super Cup 2020.
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Sebuah pertandingan yang mempertemukan dua tim juara akan tersaji untuk Anda para penikmat sepakbola.
Kedua tim yang akan beradu taktik ditengah lapangan tersebut adalah Juara Champhions vs Juara Liga Europa.
Pertandingan kedua tim peraih gelar jiara pada kompetisi tertinggi antar klub di benua Biru ini bertajuk Piala Super Eropa atau UEFA Super Cup 2020.
Tim yang akan kontra adalah Bayern Munchen Vs Sevilla.
Bayer merupakan juara Champions serta Sevilla juara Liga Eropa.
Pertandingan kedua tim akan berlangsung di Puskas Arena, Budapest, Hungaria, Jumat (25/9/2020) dini hari WIB.
Laga dua tim juara itu akan menentukan siapa tim raja Benua Eropa 2020 ini.
Apakah juara Liga Champions Bayern Munchen atau malah Juara Liga Europa Sevilla? Menarik untuk disaksikan.
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Sevilla kontra Bayern Munchen disiarkan langsung SCTV, Jumat (25/9/2020) mulai pukul 02.00 WIB. (link SCTV Sports di bagian akhir artikel).
Bayern Munchen tampil sebagai juara Liga Champions dengan mengalahkan Paris-Saint Germain (PSG) di partai final.
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