LENGKAP Hasil Liga Top Man United Vs Crystal Palace, Leeds Utd vs Fulham hingga Fiorentina Vs Torino

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut hasil dan link live streaming pertandingan sepakbola yang di gelar malam ini lengkap dari liga-liga top dunia, Liga Inggris, Liga Italia, Liga Spanyol, Liga Jerman, Liga Prancis hingga Liga Belanda.

Ketahui juga klasemen terkini liga-liga tersebut secara langsung.

Dari Liga Inggris, ada Everton vs West Brom untuk kemenangan tuan rumah 5-2, kemudian Leeds Utd vs Fulham live NET TV dan Manchester United vs Crystal Palace Live Mola TV.

Manchester United vs Crystal Palace dimainkan di Old Trafford, Sabtu (19/9/2020) malam WIB.

Laga ini kick-off pukul 23.30 WIB.

Buat the Red Devils, itu merupakan laga pertamanya di Premier League 2019/2020.

• POLE Position MotoGp Hari Ini 2020 Lengkap Vinales Terdepan Starting Grid MotoGp Emilia Romagno 2020

Di laga ini pula suporter Manchester United bakal penasaran melihat seperti apa aksi si rekrutan baru Donny van de Beek dalam laga kompetitif.

Sementara buat Crystal Palace, lawatan ke Old Trafford ini merupakan laga kedua.

Di pertandingan pertama Premier League musim ini, Palace menang 1-0 saat menjamu Southampton.

Untuk laga ini, Manchester United cuma pernah satu kali menelan kekalahan dari Palace dalam 22 pertemuan kedua tim di Premier League.

Sisanya, MU menang 17 kali dan seri empat kali.