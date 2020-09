PROMO PIZZA HUT Terbaru September 2020, Makan Sepuasnya Mulai Rp 55 Ribu & Sensasi Double Rp 50 Ribu

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Pizza Hut kembali memiliki promo menu yang pastinya menggugah buat kamu.

Cocok banget buat kamu yang ingin nyemil enak dan asyik tanpa membuat kantong bolong.

Pizza Hut adalah rantai restoran Amerika dan waralaba internasional yang didirikan pada tahun 1958 di Wichita, Kansas oleh Dan dan Frank Carney.

Perusahaan ini dikenal dengan menu masakan Italia-Amerika, termasuk pizza dan pasta, serta lauk dan makanan penutup.

Pizza Hut dikenal sebagai satu diantara restoran waralaba makanan internasional yang menyajikan makan pizza.

Pizza Hut selalu memberikan kejutan bagi kamu penggemar makanan 'menu masakan Italia-Amerika' ini.

Diantara promo yang ditawarkan adalah All You Can Eat atau makan sepuasnya hanya dengan Rp 55.000 hingga paket sensasi double bisa hanya Rp 50 Ribu saja.

Yuk serukan harianmu dengan beragam promo dari Pizza Hut Indonesia.

Ada beragam pilihan promo Pizza Hut yang terbaru dilansir dari laman www.pizzahut.co.id dan instagram @pizzahut.indonesia Rabu 16 September 2020:

All You Can Eat