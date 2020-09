Terdampak Banjir, 300 Warga Desa Tanjung Lay Melawi Dievakuasi ke Masjid

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID,MELAWI - Banjir masih menggenangi sejumlah wilayah di Kabupaten Melawi, Kalbar.

Di Desa Tanjung Lay, Kecamatan Nanga Pinoh, 300 warga desa terpaksa dievakuasi ke Masjid Nurul Islam akibat terdampak banjir.

Pengecekan Banjir dan pemberian Bantuan Sosial ke Desa Tanjung Lay Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi.

Ada dua dusun di Desa Tanjung Lay yang kebanjiran, Dusun Durian Tanjung ada 48 KK dan Dusun Batu Penyebrang 22 KK.

"Sekitar 300 orang yang terkena dampak banjir dievakuasi ke tempat yang aman di Masjid Nurul Islam, Desa Tanjung Lay, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi," kata Kapolres Melawi, AKBP Tris Supriadi melalui Paur Subbag Humas, Bripka Arbain kepada Tribun Pontianak, Minggu (13/9/2020).

Minggu siang, Kapolsek Nanga Pinoh, Iptu Hariyanto bersama anggota berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten Melawi terkait penanganan Banjir.

Sekira pukul 13.50 wib Kapolsek beserta Anggota BPBD tiba di Desa Tanjung Lay, untuk menyerahkan bantuan kepada korban banjir berupa makanan, minuman, obat dan karpet.

"Kedalaman air mencapai 2 meter sehingga berdampak pada kerugian materil dan terhentinya aktivitas masyarakat. Tinggi air dimungkinkan terus bertambah mengingat intensi curah hujan masih tinggi," kata Arbain.

Dandim 1201/Mempawah, Letkol Inf Dwi Agung Prihanto, membagikan telur pada warga di Desa Sejegi yang terdampak Banjir, Minggu (13/9/2020)

Rencananya, BPBD dan instansi terkait akan mendirikan posko dapur umum di desa yang terdampak banjir, seperti di Desa Tanjung Lay, Paal, Tanjung Niaga dan Desa Temawang Panjang.

