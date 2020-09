Hasil Race Moto2 San Marino 2020 & Update Klasemen Moto2 2020 Setelah Moto2 2020 di Misano

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, ITALIA - Pembalap Racing Team VR46 Kalex, Luca Marini menang dalam Moto2 GP San Marino 2020, Minggu (13/9/2020) malam WIB.

Ia memenangi duel melawan rekan satu timnya, Marco Bezzecchi dalam balapan seru yang berlangsung di Sirkuit Misano.

Sedangkan, posisi ketiga ditempati Enea Bastianini dari tim Italtrans Racing Team Kalex.

Dengan hasil ini, Luca Marini kokoh di posisi puncak Klasemen Moto2 dengan koleksi 112 poin.

Sedangkan, dengan tambahan 16 poin menempatkan Enea Bastianini naik ke posisi kedua dengan total 95 poin.

Kemudian, 20 poin tambahan yang diperoleh Marco Bezzecchi menempatkannya di posisi ketiga dengan 85 poin.

Berikut Hasil Moto2 GP San Marino di Sirkuit Misano 2020 melansir motogp.com/en :

(Posisi, Nomor Motor, Nama Pembalap, Kebangsaan, Tim, Sepeda Motor Digunakan, Km/jam, Waktu, Gap 1st/Prev)

1 25 10 Luca MARINI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 155.7 40'41.774

2 20 72 Marco BEZZECCHI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 155.7 +0.799

3 16 33 Enea BASTIANINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 155.7 +0.897

4 13 97 Xavi VIERGE SPA Petronas Sprinta Racing Kalex 155.6 +2.177

5 11 37 Augusto FERNANDEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 155.2 +8.307

6 10 12 Thomas LUTHI SWI Liqui Moly Intact GP Kalex 155.1 +9.046

7 9 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA +EGO Speed Up Speed Up 155.1 +9.971

8 8 22 Sam LOWES GBR EG 0,0 Marc VDS Kalex 154.7 +16.485

9 7 44 Aron CANET SPA Oceanica Aspar Team Moto2 Speed Up 154.6 +17.036

10 6 16 Joe ROBERTS USA Tennor American Racing Kalex 154.6 +17.209

11 5 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Flexbox HP 40 Kalex 154.6 +17.741

12 4 42 Marcos RAMIREZ SPA Tennor American Racing Kalex 154.5 +19.152

13 3 19 Lorenzo DALLA PORTA ITA Italtrans Racing Team Kalex 154.3 +21.946

14 2 24 Simone CORSI ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta 154.3 +22.005

15 1 11 Nicolò BULEGA ITA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 154.2 +24.404

16 96 Jake DIXON GBR Petronas Sprinta Racing Kalex 154.2 +24.663

17 62 Stefano MANZI ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta 154.0 +27.442

18 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 153.7 +32.671

19 64 Bo BENDSNEYDER NED NTS RW Racing GP NTS 153.5 +35.844

20 99 Kasma DANIEL MAL Onexox TKKR SAG Team Kalex 152.8 +46.463

Klasemen Moto2 2020 :