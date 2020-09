Profil Arifin, Public Relations Manager Aston Pontianak Hotel & Convention

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Arifin merupakan Public Relations Manager Aston Pontianak Hotel & Convention.

Saat ini Arifin aktif sebagai Ketua Regional Komunitas 1000 Guru Kalbar, Content Writer di GreyStudio dan trainer dan fasilitator di Borneo Talent Indonesia.

Pria kelahiran Tebas, 17 Maret 1986 ini pernah menjadi Best Employee of The Year Aston Pontianak Tahun 2014. Berkarir di dunia perhotelan sebenarnya adalah hal yang tak direncanakan olehnya.

Berawal dari iseng melamar sebagai Trainer di Hotel Aston Pontianak pada tahun 2012 silam. Bukan tanpa alasan, Arifin sejak di kampus sudah sering terjun di Lembaga Pelatihan dan sangat tertarik dengan profesi trainer namun syaratnya harus berpengalaman di perhotelan.

Pada saat yang sama, sedang dibutuhkan desain grafis dan Arifin mempunyai kemampuan desain grafis mengikuti tes dan interview.

Keinginan menjadi trainer merupakan perjalanan awal yang mengantarkannya berkarir di perhotelan sebagai Public Relations Manager.

Menjadi seorang PR, memang penuh tantangan dan hal yang baru. Selain harus kreatif, berinteraksi dengan banyak orang terutama media hingga menjadi seorang content writer.

Meskipun tidak ada pendidikan formal di bidang PR, terjun ke dunia PR adalah hal yang menyenangkan baginya. Arifin mengatakan seseorang tidak akan mengetahui serunya berenang jika tidak pernah terjun ke air.

Banyak hal baru yang ia pelajari saat sudah terjun langsung ke hal-hal teknis. Namun dengan prinsip senangi apa yang kau kerjakan, kerjakan apa yang kau senangi semuanya bisa ia lewati.

Memiliki mimpi besar di dunia bahagia, akhiratnya surga Arifin berniat bahwa ia bekerja agar bisa bermanfaat bagi orang lain. Sesuai motto hidupnya "Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain".