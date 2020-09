ILC Hari Ini di Tv One Live Siaran Live Streaming ILC Tv One Hari Ini, Tv Online ILC Tv One Live / ILUSTRASI.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Sedang mengudara siaran langsung program acara tv Indonesia Lawyers Club atau yang juga populer dengan sebutan ILC Tv One.

Tayangan ILC Tv One alias ILC hari ini di Tv One live edisi Selasa 8 September 2020, tentunya bisa Anda saksikan di layar kaca pada siaran langsung live Tv One.

Selain di layar kaca, Anda juga bisa menyaksikannya lewat siaran live streaming ILC Tv One hari ini di perangkat gadget atau ponsel pintar Anda.

Untuk satu itu, Anda bisa mengakses link ILC Tv One Live untuk siaran Live Streaming Tv One ILC atau live streaming ilc tv one hari ini yang link live streaming Tv One tersebut kami sematkan di artikel ini.

Adapun untuk tema ILC Tv One edisi Selasa8 September 2020 ini yakni soal Puan Maharani dan pernyataan yng diucapkannya dalam pengumuman dukungan terhadap Calon Gubernur Sumbar di Pilgub Sumbar 2020.

Kala itu, Pernyataan Puan Sumbar yang diharapkannya mendukung negara Pancasila menjadi polemik di tengah publik.

Puan Maharani Sumbar dan dukungan terhadap negara Pancasila itu kemudian berbuntut pengembalian dukungan dari Calon Gubernur Sumbar yang didukung oleh PDIP.

Alhasil Pilgub Sumbar tanpa PDIP lantaran dinamika polemik Puan Maharani dan ucapannya soal Sumbar dan dukugan terhadap negara Pancasila itu.

Pemilihan tema ILC 8 September 2020 tersebut sebelumnya diumumkan oleh sang Presiden ILC Karni Ilyas melalui Twitter.

"Dear Pencinta ILC: Diskusi kita Selasa Pkl 20.00 WIB, berjudul "Sumbar Belum Pancasilais?" Selamat menyaksikan. #ILCPuan,''