RIZKY Billar Tak Pernah Secumburu Ini, Billar Ancam Pria Ini Saat Tahu Mesra dengan Lesty Kejora

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Postingan Moreno Asisten Rizky Billar bikin heboh.

Pasalnya foto unggahan yang dipostingnya beberapa jam lalu menarik perhatian banyak orang.

Difoto itu terlihat Moreno bersama seorang gadis cantik.

Mereka tampak mesra bergandengan tangan.

Gadis cantik itu ternyata Lesty Kejora.

"I'll take you where ever you wanna go madam," tulis Moreno di caption foto postingannya, Sabtu 5 September 2020.

Awalnya Rizky Billar belum ngeh mereka sampai gandengan berfotonya, saat ngeh mereka ternyata bergandengan, Rizky Billar cemburu.

Tak pernah secumburu seperti ini, Billar langsung ngancam Moreno.

"Baru ngeh gua lu digandeng .. OFF LU 2 MINGGU !!," komentar Rizky Billar dipostingan Moreno.