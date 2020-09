ZODIAK - ZODIAK Ini Bernasib Apes di Bulan September, Kehilangan Harta Benda Hingga Harga Diri. 

TRIBUNOPONTIANAK.CO.ID - September selalu menjadi bulan yang identik dengan lagu "Wake Me up When September Ends" yang dibawakan oleh grup band Green Day.

Mungkin lirik itu berlaku untuk mereka yang tak mau menjalani bulan September karena alasan tertentu.

Ternyata September 2020 ini akan menjadi bulan yang kurang beruntung bagi beberapa zodiak.

September adalah bulan milik zodiak Leo dan Virgo, namun apakah kedua zodiak itu akan juga bernasib apes?

Dilansir oleh Elite Daily, zodiak apa saja yang diprediksi kurang beruntung pada bulan September 2020 ini?

1. Aquarius

Aquarius (boldsky.com)

Untuk paruh pertama bulan ini, hati-hatilah dengan egomu.

Keintiman, kematian, transformasi akan menjadi sorotan utama di bulan ini.

Aquarius juga akan kurang beruntung dalam pengelolaan rumah harta benda, keuangan, dan harga diri dalam mencari kesenangan.

Jadi, jangan ragu lagi untuk mundur dan mengingat siapa kamu.

Hal yang harus dilakukan untuk solusinya adalah percaya akan adanya proses.