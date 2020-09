Prodi Tadris Bahasa Inggris IAIN Pontianak Gelar Webinar, Kupas Rahasia Sukses Beasiswa Luar Negeri

Citizen Reporter

Oleh: Arief Adi Purwoko

Dosen Prodi Tadris Bahasa Inggris IAIN Pontianak

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Untuk kali pertama, Program Studi (Prodi) Tadris Bahasa Inggris menyelenggarakan webinar.

Dalam agenda yang digelar pada Selasa 25 Agustus 2020 itu, prodi baru di lingkungan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Pontianak (IAIN Pontianak) tersebut menggandeng American Corner Universitas Tanjungpura (Amcor Untan).

Selain itu, turut disertakan juga Excellence English Studio dengan mengusung tajuk “Kupas Tuntas Beasiswa S2 dan S3 Luar Negeri (AS, Australia, dan Inggris).

Webinar perdana di lingkungan kampus Tadris Bahasa Inggris IAIN Pontianak digawangi oleh dua moderator yang merupakan dosen muda FTIK.

Keduanya yakni Maha Lastasa Buju BH., M.Pd., dan Andry Fitriyanto, M.Ud.

• Prodi Hukum Keluarga Fasya IAIN Pontianak Gelar Simulasi Visitasi Akreditasi

Adapun narasumber berlatarbelakang sebagai praktisi maupun akademisi sekaligus awardee inspiratif.

Seperti Yauma Yulida Hasanah (Master of TESOL-University of Melbourne), Dedi Irawan (Alumnus Ph.D Program-University of Leicester), Yusawinur Barella (Koordinator Amcor-Untan), dan Eliza Yusar (Founder of Excellence English Studio).

Kegiatan dibuka oleh suatu pengantar yang diberikan oleh Dr. Yapandi Ramli, M.Pd..

Bahwa kegiatan ini merupakan bentuk sumbangsih nyata yang dapat dilakukan oleh IAIN melalui Prodi Tadris Bahasa Inggris.