SUMBER ENERGI Pembelajaran 2 Kunci Jawaban Buku Tematik Tema 2 Kelas 4 Halaman 11 12 13 14 15 17 18

Berikut kami sajikan kunci jawaban buku tematik kelas 4 tema 2 halaman 11, 12, 13, 14, 15, 17 dan 18.

Tema 2: Selalu Berhemat Energi terdapat pada Subtema 1: Sumber Energi, Pembelajaran 2.

Di bawah ini tersedia lengkap kumpulan kunci jawaban Tema 2 Kelas 4 halaman 11, 12, 13, 14, 15, 17 dan 18 yang Tribun dirangkum dari berbagai sumber.

Kunci Jawaban Halaman 11

Identifikasi tinggi rendah nada dari notasi angka lagu tersebut. Apa yang kamu temukan?

Yang saya temukan dari notasi angka lagu menanam jagung adalah irama lagu 4/4. Terdapat notasi angka Do=1, Re=2, Mi=3, Fa=4, Sol=5, La=6, Si=7.

Terdapat angka 0 yang artinya adalah tanda istirahat. Juga ditemukan tanda titik setengah not angka yang menandakan bahwa not angkat sebelum tanda titik ketukannya bertambah. Misal 1, dibaca Do dengan 2 ketukan.

Terdapat juga dua notasi angka yang di atasnya diberi tanda garis.

Ini mempunyai arti bahwa kedua not tersebut dibaca dalam satu ketukan atau masing-masing 1/8 ketukan, sehingga nana terdengar cepat.