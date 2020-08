SYAHRINI Semprot Pembawa Acara, Tak Terima Dipanggil Seperti Ini, Singgung Statusnya Istri Reino. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Sebagai seorang istri Reino Barack, Syahrini pun ditanya tentang kehidupannya kini setelah menikah lewat Modcast yang tayang di video.com, Senin (24/8/2020).

Namun sebelum berbicara lebih jauh, penyanyi berjuluk Incess itu sempat menegur sang host ketika mereka berbincang soal Reino Barack dan dirinya.

"Teteh aku penasaran nih tentang Pak RB (panggilan Reino Barack)," ujar David sang host di acara berjudul MODUS (Modcast Untuk Semua) - The Most Glamorous Princess.

"Nah kan jadi Teteh (kakak perempuan dalam Bahasa Sunda)," sambung pria itu mengoreksi lantaran sebelumnya ia memanggil sang penyanyi dengan sebutan Incess.

"Teteh buat yang belum nikah, sekarang kan udah jadi istri," sanggah Syahrini lalu tertawa.

"Incess berarti ya," kata David lagi.

Menurut Syahrini dia sebaiknya dipanggil Incess saja supaya lebih dekat dan lebih seperti keluarga dengan orang-orang dari stasiun TV itu.

Di podcast itu, Syahrini mengungkapkan bagaimana dulu dirinya dan Reino Barack bicara tentang karirnya pasca akad nikah yang mereka lalukan di Jepang awal 2019 lalu.

"Nanti sepulang ke Indonesia kamu balik lagi beraktifitas (menyanyi, show), lalu how about me (gimana aku)," tanya Reino Barack.

Ucapan Reino Barack seperti 'tamparan' bagi Syahrini.