Tiga Kuliner Khas Korea Kesukaan Bupati Karolin Margret Natasa

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, LANDAK - Bupati Landak, Karolin Margret Natasa ternyata juga seorang pecinta makanan Korea.

Bukan hanya sekadar serial drakor atau drama korea, masakan dari negara Korea pun menjadi makanan kesenangan Karolin saat dirumah.

"Biar lidah kita kayak Korea-Korea gitu," seluruh Karolin sambil tertawa kecil saat ditanya mengenai kesenangannya mengonsumsi masakan Korea.

Berikut tiga makanan kesukaan Karolin dari Negara Korea yang dirangkum Tribun Pontianak.

1. MaeChuRiAl JangJorim.

Ternyata, masakan kesukaan Bupati Landak, Karolin Margret Natasa satu ini juga pernah muncul disalah satu drama Korea.

Adalah Drakor It's Okay To Not Be Okay masih jadi buah bibir karena alur ceritanya.

Maechurial jangjorim merupakan makanan khas Korea yang biasa jadi lauk pendamping nasi putih hangat.

Terbuat dari telur puyuh yang dimasak dengan bumbu manis kecokelatan.

2. Kimchi.