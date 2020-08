Live Race Siaran Langsung MotoGP Tran7 & Nonton MotoGP Online Trans7 UseeTV Pol Espargaro Terdepan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Para pecinta MotoGP kembali disajikan penampilan para rider di lintasan Sirkuit Red Bull Ring, Austria.

Live streaming atau siaran langsung Moto GP dapat disaksikan langsung di Trans7 hari ini pukul 19.00 WIB, Minggu (23/8/2020).

Pembalap Red Bull KTM, Pol Espargaro menempati pole position di starting grid di Sirkuit Red Bull Ring kali ini.

Di posisi kedua dan ketiga masing-masing di tempati Takaaki Nakagami (LCR Honda) dan Johann Zarco (Reale Avintia).

Namun, Johann Zarco akan memulai balapan MotoGP Styria 2020 dari pit lane akibat hukuman yang diterimanya usai kecelakaan horor, di GP Austria.

Update Jadwal MotoGP Styria 2020 :

Minggu (23/8/2020)

13.20-13.40: Warm Up Moto3

13:50-14.10: Warm Up Moto2

14.20-14.40: Warm Up MotoGP

16.00: Balapan Moto3 (23 lap)

17.20: Balapan Moto2 (25 lap)

19.00: Balapan MotoGP (28 lap)

Live Streaming Trans7 MotoGP dan Moto2 Styria 2020 :