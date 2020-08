Uggah File YouTube, Gmail dan Google Drive Sulit? DownDetector Melaporkan Server Google Ada Gangguan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Sejumlah pengguna Gmail di berbagai negara mengeluhkan gangguan layanan e-mail Gmail hari ini, Kamis (20/8/2020) kemarin.

Efek gangguan tersebut ternyata masih terasa hingga Jumat (21/8/2020) malam WIB.

Terbukti sejumlah pengguna YouTube mengeluh lantaran megalami kesulitan pada proses mengunggah file.

Dari laman navigasi platform DownDetector, banyak pengguna melaporkan gagal melampirkan file di Gmail dan Google Drive.

File dengan ukuran yang sangat kecil sekalipun tidak dapat terlampir, dan muncul keterangan "upload failed" (unggahan gagal).

KompasTekno telah mencoba melampirkan file di Gmail, namun hasilnya nihil.

Hal ini disebabkan oleh server Google yang mengalami gangguan.

Akibat gangguan di server Google ini, bukan hanya layanan Gmail saja yang terimbas, melainkan juga sejumlah layanan Google lain, seperti penyimpanan cloud Google Drive, serta layanan YouTube.

Google sendiri mengakui ada gangguan di servernya.

Gmail is down..? Trying to send messages, no luck, just this message. Have tried several times through different proveders.#gmail #gmaildown pic.twitter.com/p2l7RvJSXy