PROMO Pizza Hut Agustus 2020 All You Can Eat Makan Sepuasnya Cuma Bayar Rp 55 Ribu Diperpanjang, lihat ketentuannya berikut / ILUSTRASI.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Pizza Hut adalah satu di antara brand restoran siap saji global di Tanah Air yang kerap menghadirkan berbagai program promo dan diskon.

Dengan promo dan diskon itu, tentunya konsumen akan dimanjakan.

Lantaran bisa mendapatkan menu Pizza Hut favoritnya dengan harga yang lebih terjangkau.

Nah, jelang pekan-pekan terakhir Agutus 2020 ini, Anda masih bisa mendapatkan beberapa program promo dan diskon yang cukup menarik dari Pizza Hut Indonesia.

Satu di antara yang cukup menarik yakni promo All You Can Eat Pizza.

Promo All You Can Eat Pizza program promo dan diskon dari Pizza Hut Indonesia yang memungkinkan konsumen makan sepuasnya, namun hanya bayar Rp 55 ribu per orang.

Kabar gembiranya, promo ini diperpanjang oleh Pizza Hut Indonesia.

Sehingga periode promonya menjadi lebih panjang, sampai 28 Agustus 2020 lalu.

Perpanjangan masa periode promo All You Can Eat Pizza sebelumnya ini diumumkan di akun media sosial Instagram Pizza Hut Indonesia.

Dalam unggahan yang diposting pada Selasa 18 Agustus 2020 itu, disebutkan pula soal beberapa syara dan ketentuan yang diberikan Pizza Hut Indonesia untuk promo satu ini.