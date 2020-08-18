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Prediksi Susunan Pemain Bayern Munchen Vs Lyon Semifinal Liga Champions Kamis (20/8) Pukul 02.00 WIB
Sebelum ini, pertemuan terakhir Lyon dan Bayern tersaji di babak semifinal Liga Champions 2019/10, di mana Bayern menang agregat 4-0.
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Tim unggulan juara Bayern Munchen menghadapi Olympique Lyonnais pada laga semifinal Liga Champions 2019-2020, di Estadio Jose Alvalade, Lisbon, Portugal, Kamis (20/8/2020) mulai pukul 02.00 WIB.
Pemenang Bayern Munchen Vs Lyon menghadapi RB Leipzig atau PSG di partai final.
Adapun laga semifinal RB Leipzig Vs Paris Saint-Germain (PSG) berlangsung, Rabu (19/8/2020) pukul 02.00 WIB.
Pertandingan semifinal Liga Champions 2019-2020 disiarkan langsung SCTV dan Vidio.com.
Link live streaming dan link live score di bagian akhir artikel ini.
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Di babak sebelumnya, Lyon menyingkirkan Manchester City.
Lyon menang 3-1 lewat satu gol Maxwel Cornet dan dua gol Moussa Dembele.
Sementara itu, Bayern lolos ke semifinal usai menghabisi Barcelona.
Bayern menang telak 8-2 lewat gol-gol Thomas Muller (2), Ivan Perisic, Serge Gnabry, Joshua Kimmich, Robert Lewandowski, dan Philippe Coutinho (2).
Rekor Lyon melawan Bayern di kompetisi klub UEFA menang dua kali, imbang dua kali dan empat kali kalah (total gol 9-11).
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