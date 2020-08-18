Liga Eropa
Jadwal Final Liga Eropa Inter Milan vs Sevilla, Siaran Langsung SCTV Pukul 02.00 WIB
Inter Milan melaju ke final Liga Europa 2019-2020 usai menekuk Shakhtar Donetsk pada babak semifinal, Selasa (18/8/2020) dini hari WIB.
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Final Liga Eropa mempertemukan Inter Milan vs Sevilla.
Sesuai jadwal, laga final akan digelar di Stadion RheinEnergie, Jerman, Sabtu (22/8/2020) mendatang.
Laga Inter Milan vs Sevilla akan disiarkan secara langsung melalui tayangan SCTV mulai pukul 02.00 WIB.
Inter Milan melaju ke final Liga Europa 2019-2020 usai menekuk Shakhtar Donetsk pada babak semifinal, Selasa (18/8/2020) dini hari WIB.
Berduel di Stadion Duesseldorf Arena, I Nerazzurri sukses mempermalukan wakil Ukraina tersebut dengan skor mencolok 5-0.
Gelontoran gol Inter Milan dicetak oleh Lautaro Martinez (menit ke-19, 74'), Danilo D'Ambrosio (64'), dan Romelu Lukaku (78', 83').
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Hasil tersebut membawa Inter Milan melenggang ke partai puncak Liga Europa dan akan menantang wakil Spanyol, Sevilla.
Sevilla sendiri memastikan lolos ke final usai menghadapi perlawanan sengit wakil Inggris, Manchester United.
Skuad Julen Lopetegui mengalahkan Setan Merah dengan skor tipis 2-1.
Dua gol kemenangan Sevilla dikemas oleh Suso (26') dan Luuk de Jong (78').
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