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Liga Eropa

Live Streaming SCTV Sevilla vs Man Utd Semifinal Liga Eropa Cek Live TV Online Mu vs Sevilla

Setan Merah berada di puncak daftar klub paling minim kebobolan dengan rata-rata kemasukan 0,36 gol per partai.

zoom-inlihat foto Live Streaming SCTV Sevilla vs Man Utd Semifinal Liga Eropa Cek Live TV Online Mu vs Sevilla
AFP/OLI SCARFF
Bruno Fernandes, Odion Ighalo, dan Fred, dalam laga Manchester United vs Club Brugge pada leg kedua babak 32 Liga Europa 2019-2020. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Semifinal Liga Eropa mempertemukan Sevilla vs Man Utd, Senin (17/8/2020).

Sesuai jadwal, duel Mu vs Sevilla di RheinEnergieStadion, Koeln, Jerman ini dimulai pukul 02.00 WIB dan disiarkan live SCTV.

Duel ini jelas sangat menyita perhatian karena mempertemukan dua tim kuat sepanjang perjalanan kompetisi musim ini.

Setan Merah berada di puncak daftar klub paling minim kebobolan dengan rata-rata kemasukan 0,36 gol per partai.

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Sevilla tepat di bawahnya dengan catatan hanya menderita 0,4 gol per gim.

Khusus di fase gugur, Man United cuma kebobolan 2 gol dalam 5 pertandingan.

Momen kecolongan itu terjadi saat melawan Club Brugge di leg pertama babak 32 besar (1-1) dan LASK pada duel kedua di fase 16 besar (2-1).

Sisanya adalah rapor clean sheet atas Brugge (5-0), LASK (5-0), dan di perempat final kontra Kobenhavn (1-0).

Sementara itu, Sevilla datang berbekal catatan tak pernah kemasukan dalam 3 pertandingan terakhir.

Masing-masing terjadi saat bertemu CFR Cluj (0-0), AS Roma (2-0), dan Wolverhampton (1-0).

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Editor: Nasaruddin
Sumber: BolaSport.com
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