Jadwal Semifinal Liga Champions - Lyon Hadapi Bayern Munchen Seperti Edisi 10 Tahun Lalu
Sama seperti perempat final, dua laga semifinal Liga Champions 2019-2020 juga akan dilangsungkan dalam format satu leg di Lisbon, Portugal.
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Laga terakhir perempat final liga Champions meloloskan Olympique Lyon ke babak semifinal usai menjungkal Manchester City dengan skor 3-1 pada Minggu (16/8/2020) dini hari.
Keberhasilan Olympique Lyon menembus semifinal Liga Champions 2019-2020 menciptakan deja vu bagi klub berjulukan Les Gones tersebut.
Pada pertandingan yang digelar di Stadion Jose Alvalade, Lisbon, Portugal, Les Gones sukses mengalahkan Man City dengan skor meyakinkan 3-1.
Tiga gol pasukan Rudi Garcia dipersembahkan oleh Maxwel Cornet (24') serta Moussa Dembele (79' dan 87').
Adapun, satu-satunya gol balasan Manchester City dicetak oleh Kevin De Bruyne pada menit ke-69.
Lyon pun meyusul tiga tim lain yang lebih dulu memastikan tampil pada semifinal Liga Champions 2019-2020 yaitu Paris Saint-Germain (PSG), RB Leipzig, dan Bayern Muenchen.
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Setelah absen selama 10 tahun, Les Gones akhirnya kembali hadir di semifinal kompetisi antarklub elite Eropa.
Uniknya, Lyon kembali bertemu lawan yang sama seperti 10 tahun lalu yakni Bayern Muenchen.
Pada semifinal Liga Champions edisi 2009-2010, Lyon yang saat itu dilatih oleh Claude Puel harus mengakui keunggulan Bayern Muenchen dengan agregat 0-4.
Ketika bertamu ke Stadion Allianz Arena, Lyon takluk 0-1 dari Bayern melalui gol tunggal Arjen Robben.
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