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Daftar TV Live Streaming Lyon Vs Manchester City Tonton di SCTV! Starting Line Up Man City Vs Lyon

Satu lagi tiket semifinal diperebutkan Manchester City (Inggris) dan Olympique Lyon (Prancis). Kedua tim bertarung, Minggu (16/8/2020).......

zoom-inlihat foto Daftar TV Live Streaming Lyon Vs Manchester City Tonton di SCTV! Starting Line Up Man City Vs Lyon
Oli SCARFF / AFP
Striker Manchester City Brasil Gabriel Jesus (kiri) menggantikan striker Sergio Aguero dalam pertandingan Liga Premier Inggris antara Manchester United vs Manchester City di Old Trafford di Manchester, 8 Maret 2020. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Juara Liga 1 Prancis musim ini, Paris Saint-Germain (PSG) bersama dua wakil Bundesliga Jerman, RB Leipzig dan Bayern Munchen telah memastikan lolos semifinal Liga Champions 2019-2020.

Satu lagi tiket semifinal diperebutkan Manchester City (Inggris) dan Olympique Lyon (Prancis).

Kedua tim bertarung, Minggu (16/8/2020) mulai pukul 02.00 dini hari WIB.

Melihat langkah di UEFA Champions League musim ini, bukan tidak mungkin Lyon menyusul PSG lolos semifinal.

Jika itu terjadi makan empat tim di semifinal hanya dari dua negara dengan masing-masing dua tim.

City dan Lyon bertemu di Stadion Jose Alvalave, markas Sporting Clube de Portugal.

Link Live Streaming Manchester City vs Lyon, Perempat Final Liga Champions Live SCTV Jam 02.00

Akibat pandemi Covid-19, laga perempat final dan semifinal Liga Champions cuma digelar satu leg dan di tempat netral, Portugal.

Di babak 16 besar Liga Champions, City menyingkirkan raksasa Spanyol Real Madrid.

Sedangkan Lyon membuat kejutan dengan mendepak Juventus yang diperkuat Cristiano Ronaldo.

Pemenang laga Manchester City melawan Lyon sudah ditunggu oleh Bayern Munchen di babak semifinal Liga Champions.

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Penulis: Marlen Sitinjak
Editor: Marlen Sitinjak
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