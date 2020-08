BKCU Kalimantan Gelar RAT XXXI Secara Virtual, Dihadiri 44 Credit Union

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Puskopdit Badan Koordinasi Credit Union (BKCU) Kalimantan menggelar Rapat Anggota Tahunan (RAT) XXXI tahun buku 2019 bertema "Optimizing The Benefits of Credit Union Through Good Governance and Community Empowerment" di Q Hall Qubu Resort, Sabtu (15/8/2020).

Ketua Panitia Marselus Sunardi mengungkapkan, rapat anggota tahunan ini dihadiri 44 Credit Union anggota.

"Dengan rincian, 5 CU hadir di dalam ruangan ini, dengan 15 orang utusan.

Kemudian 39 CU lainnya mengikuti secara virtual di CU nya masing-masing, berjumlah 114 utusan.

Selain itu, Marselus menambahkan rapat anggota tahunan turut dihadiri pengurus, calon anggota CU, pengawas, penasehat serta manajemen Puskopdit BKCU Kalimantan.

"Kami berharap kegiatan rapat anggota tahunan ini dapat berjalan baik dan lancar," pungkas Marselus.

