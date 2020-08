Juliarti Bersyukur PKB-Golkar Sepakat Usung Hero-Rubaety

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SAMBAS - Ketua DPC PKB Sambas, Juliarti Djuhardi Alwi bersyukur jika pada akhirnya partai yang dipimpinnya dapat berkoalisi dengan Partai Golkar di Pilkada Sambas 2020.

Terlebih, Heroaldi Djuhardi Alwi yang diusung menjadi Bupati juga merupakan adik kandungnya.

"Saya tentu bersyukur karena sudah diputuskan berdasarkan hasil survei Heroaldi menjadi calon Bupati dan Bu Rubaety menjadi calon Wakil Bupati," kata Juliarti Djuhardi Alwi, Rabu (12/08/2020).

Ia pun menyebut, hal ini memang telah sesuai dengan kesepakatan awal koalisi PKB bersama Golkar bahwa posisi Cabup dan Cawabup ditentukan lewat survei.

"Alhamdulillah hasil presentasi lembaga survei maka telah disepakati Heroaldi sebagai cabup dan Bu Rubaety sebagai cawabupnya," kata Juliarti Djuhardi Alwi .

