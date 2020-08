BLACKPINK, Red Velvet dan (G)I-DLE Puncaki Daftar Girl Grup Idol K Pop Terpopuler Agustus 2020

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Institut Penelitian Bisnis Korea telah mengungkapkan peringkat reputasi brand bulan ini untuk girl grup!

Pemeringkatan ditentukan melalui analisis partisipasi konsumen, liputan media, interaksi, dan indeks komunitas dari berbagai girl group, menggunakan data besar yang dikumpulkan dari 8 Juli hingga 8 Agustus.

BLACKPINK mempertahankan tempat mereka di bagian atas daftar bulan ini dengan indeks reputasi brand 9.922.928 untuk Agustus.

Frasa peringkat tinggi dalam analisis kata kunci grup mencakup “YouTube,” “4th anniversary,” dan “How You Like That,” sedangkan istilah terkait dengan peringkat tertinggi termasuk “surpass,” “release,” and “record.”

Analisis positif-negatif BLACKPINK mengungkapkan skor reaksi positif 84,77 persen.

Red Velvet naik ke posisi kedua dalam peringkat dengan indeks reputasi merek 5.597.781 untuk bulan tersebut, menandai peningkatan 1,13 persen dalam skor mereka sejak Juli.

Terakhir, (G) I-DLE berada di posisi ketiga setelah menikmati kenaikan indeks mereka sebesar 58,19 persen sejak bulan lalu, mencetak total indeks reputasi brand 4.763.242 untuk Agustus.

Lihat daftar 30 teratas untuk bulan ini di bawah.

1. BLACKPINK

2. Red Velvet