BTS Umumkan Rilis Film Baru 'Break The Silence: The Movie' Bulan Depan, Simak Jadwal Tayangnya!

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Hari ini Jumat 7 Agustus 2020, Big Hit Entertainment secara resmi mengumumkan bahwa BTS akan merilis film keempat mereka "Break the Silence: The Movie" di bioskop bulan depan.

Pemutaran terbatas dijadwalkan mulai 10 September. Agensi juga meluncurkan poster untuk film mendatang.

Dilansir dari Soompi, "Break the Silence: The Movie" akan menampilkan cuplikan dari tur stadion "Love Yourself: Speak Yourself" BTS yang terjual habis, serta tampilan di balik layar dari anggota BTS di luar panggung.

Menurut Big Hit, grup tersebut akan memberi penonton sekilas gambaran ketujuh orang di balik persona panggung mereka dengan membuka tentang pemikiran dan perasaan pribadi mereka dalam film tersebut.

Menjelang perilisan film baru, film ketiga BTS "Bring the Soul: The Movie" juga akan dirilis ulang di bioskop baik di Korea maupun di luar negeri mulai 28 hingga 30 Agustus.

Penjualan tiket di muka untuk "Break the Silence: The Movie" akan dimulai pada 13 Agustus, meskipun tanggal pastinya dapat berbeda di setiap wilayah.

Sinopsis "Break the Silence: The Movie"

Dilansir dari Tribunnews.com, sama seperti film dokumenter Burn the Stage: The Movie yang rilis pada 15 November 2018 silam, ARMY akan diajak melihat cuplikan konser BTS.

Namun, pada film Break the Silence: The Movie ini, cuplikan konser BTS Love Yourself: Speak Yourself sepanjang 2019 akan disajikan.

Tak hanya itu, ARMY juga akan diajak melihat bagaimana kehidupan RM dan kawan-kawan di belakang serta luar panggung.