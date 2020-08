Syarat Dapat Bantuan Rp 600 Ribu dari Pemerintah, Program Stimulus Dampak Covid-19

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Pemerintah kembali memberikan bantuan untuk masyarakat, sebagai stimulus dampak wabah Covid-19.

Kali ini, bantuan yang akan diberikan pemerintah adalah bantuan uang tunai sebesar Rp 600 ribu perbulan.

Bantuan tunai itu akan diberikan selama empat bulan mulai September 2020.

Apa saja syarat untuk mendapatkan bantuan tersebut?

Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erick Thohir mengatakan, bantuan diberikan khusus untuk karyawan swasta dengan gaji di bawah Rp 5 Juta per bulan.

Karyawan harus terdaftar di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

"Fokus bantuan pemerintah ini adalah 13,8 juta pekerja non PNS dan BUMN yang aktif terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dengan iuran di bawah Rp150.000 per bulan atau setara dengan gaji di bawah Rp 5 juta per bulan," kata Erick Thohir.

Erick menyebut, setiap karyawan swasta yang memenuhi syarat nantinya akan mendapat bantuan Rp 600.000 per bulan selama empat bulan.

Erick menyebut program stimulus ini sedang difinalisasi agar bisa dijalankan oleh Kementerian Ketenagakerjaan di bulan September 2020 ini.

"(Bantuan) akan langsung diberikan per dua bulan ke rekening masing-masing pekerja sehingga tidak akan terjadi penyalahgunaan,” ujarnya.