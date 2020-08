Hasil Inter Milan Vs Getafe di Liga Europa, Penentu Nasib Antonio Conte ?

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Europa League menjadi satu-satunya trophy masih bisa diharapkan Inter Milan setelah gagal dikancah Liga Champions maupun Seri A Italia dan Coppa Italia.

Inter Milan akan berhadapan dengan Getafe di babak 16 besar Liga Europa di Arena AufSchalke, Gelsenkirchen Rabu (5/8/2020) atau Kamis dini hari WIB.

Laga ini bisa saja menjadi momen Antonio Conte mengucapkan sayonara atau selamat tinggal bagi Nerazzurri.

Setelah tertunda akibat Covid-19, partai Inter Milan vs Getafe dan Sevilla vs AS Roma menjadi dua laga babak 16 besar yang mesti digelar dalam sistem satu pertemuan di tempat netral.

Untuk tahap seterusnya sampai akhir musim ini, UEFA menerapkan perubahan format menjadi turnamen mini dengan satu pertandingan saja antartim.

Karena itu, setiap laga menjadi pertaruhan hidup-mati lantaran tak ada kesempatan kedua jika tim mengalami hasil jeblok.

Hal ini pula yang bakal dihadapi Antonio Conte di Inter Milan.

Laga kontra Getafe bisa menjadi penghakiman masa depan di tengah isu krisis relasi antara dirinya dengan klub.

Kalah dari Getafe, maka peluang satu-satunya meraih gelar pun melayang.

Conte sudah gagal membawa Inter juara di Coppa Italia dan Liga Italia musim ini.