THANK YOU TUTURU ! The King of Marksman Mobile Legends Keluar dari Team RRQ

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Ada yang mengejutkan dari player tim RRQ divisi Mobile Legends.

Setelah namanya tidak masuk dalam LineUp Team RRQ di MPL Season 6, nasib Tuturu dikabarkan juga berakhir di Rex Requm Qeon.

Sontak kabar inipun membuat terkejut para penggemar RRQ.

Baru diposting satu jam yang lalu, video yang diunggah Akun Resmi Team RRQ sudah ditonton lebih dari 100 ribu kali.

Namun, belum jelas nasib pria kelahiran Pontianak di Team RRQ.

Apakah hanya istirahat sejenak atau memang keluar dari manajemen RRQ.

"Dimana ada pertemuan, sudah pasti ada perpisahan, terima kasih Diky Tuturu atas kenangan dan perjuangannya bersama Team RRQ.

Semoga jalan barumu, akan tetap indah untuk mengantarkanmu ke pencapaian selanjutnya, good luck Dek !" tulis akun YouTube Team RRQ, Jumat 31 Juli 2020.

Ardi Emang Ganteng:

This is not " The Next Level Marksman"

But This is " The Legend Of Marksman"

Satu Kata ID Official:

"Datang Sebagai Pemula"

"Kemudian Menjadi Raja"

"Dan Pulang Sebagai Legenda"

This time to say good bye, farewell and good luck bang jago