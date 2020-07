Promo KFC 'Super 7' 31 Juli 2020, Harga Hemat Untuk 7 Potong Ayam, Berlaku Hanya Tinggal Hari Ini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Promo KFC 24 – 31 Juli 2020 memasuki hari terakhir.

Jadi, Anda masih bisa manfaatkannya, lo.

Pada periode ini, promo KFC yang ditawarkan bertajuk 'Super 7'.

Anda bisa mendapatkan 7 potong ayam dengan harga Rp 83.636 saja melalui promo KFC ‘Super 7’ ini.

Karena itu, promo KFC 'Super 7' cocok untuk Anda manfaatkan saat makan bersama keluarga di rumah atau kerabat di kantor.

Apalagi jika Anda memang pencinta ayam goreng, promo KFC yang hanya tinggal hari ini tersebut jangan sampai dilewatkan.

Sebelum memutuskan untuk membeli, ada ketentuan yang harus Anda perhatikan.

Promo KFC ini berlaku di seluruh gerai KFC untuk dine in, take away, drive-thru, pengantaran ke rumah, ojek online dan KFC Box.

Lalu, pembelian tidak berlaku di semua gerai Bandara Soekarno-Hatta dan KFC Catering.

Harga juga belum termasuk pajak dan bisa berbeda di setiap wilayah.

Melansir situs KFC, KFC Indonesia memiliki visi untuk menjadi restoran cepat saji nomor 1.

KFC juga ingin menjadi restoran modern terfavorit pilihan konsumen mulai dari segi produk, harga, pelayanan dan fasilitas.

Kini, KFC Indonesia memiliki jaringan KFC dengan total 689 gerai yang tersebar di 163 kota/kabupaten di seluruh Indonesia.

Promo KFC 24 – 31 Juli 2020

