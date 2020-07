Mengapa Tak Bisa Login Free Fire? Ini Penjelasan Resmi Garena hingga Fitur dan Item Baru Free Fire

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Banyak player Game Free Fire menanyakan mengapa tak bisa login hari ini, Rabu (29/7/2020).

Diketahui dari postingan akun Instagram @freefirebgid, Garena melakukan pembaruan terbaru atau update besar-besaran khusus game Free Fire OB23.

Banyak sekali item dan hal-hal baru yang nantikan akan dihadirkan di game battle royal Free Fire ini.

(Untuk mengetahui apa saja item-item baru dapat dilihat di halaman selanjutnya)

Hi Survivors!

Pengumuman buat kalian semua: besok akan ada server maintenance dari pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai.

Bakal banyak update baru yang seru banget setelah maintenance kelar, jadi mohon kesabarannya ya untuk besok

“Clash Squad Season 2 sudah tiba! Naikkan Rank kamu ke Gold III atau diatasnya untuk menerima Hadiah Spesial dari Clash Squad - The Golden G18!”

Penyesuaian Store di Clash Squad.

Career stats for Clash Squad can now be viewed under the player's personal profile.