RATING Drama Korea It's Okay to Not Be Okay Meningkat, Bagaimana Backstreet Rookie dan Once Again?.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Pemirsa drama korea "It’s Okay to Not Be Okay" tampaknya bisa bernafas lega.

Pasalnya drama korea yang tayang di TVN ini naik sedikit dengan peringkat rata-rata nasional 5,7 persen dan puncak 6,4 persen menurut Nielsen Korea pada tayangan episode 11, Sabtu 25 Juli 2020 kemarin.

Dilansir dari Soompi, dalam demografi kunci pemirsa rata-rata pada usia 20 hingga 49 tahun, drama ini mencetak rata-rata 4,9 persen dan memuncak pada 5,5 persen.

Sementara untuk drama "Backstreet Rookie" yang tayang di SBS mengumpulkan peringkat nasional rata-rata 7,8 persen di seluruh dunia dan puncak 8,4 persen, mengalami penurunan dibandingkan dengan rata-rata siaran sebelumnya sebesar 8,6 persen.

"King Maker: The Change of Destiny" di TVN memperlihatkan peningkatan kecil dengan peringkat nasional rata-rata 5,2 persen, sementara "Graceful Friends" JTBC mencetak rata-rata peringkat 4,4 persen, menandai penurunan berkelanjutan.

"Train" yang tayang di OCN menghasilkan peringkat rata-rata 1,0 persen.

Sementara "Once Again" di KBS 2TV terus menjadi drama top Sabtu, peringkat nasional rata-rata turun menjadi 24,2 dan 28,7 persen untuk dua bagian setelah mencapai tertinggi sepanjang masa minggu sebelumnya.

"It's Okay to Not Be Okay" Bagikan Sekilas Tentang Kim Soo Hyun dan Seo Ye Ji saat Masih SMA

Drama akhir pekan TVN "It Okay to Not Be Okay" akan membawa pemirsa kembali ke masa lalu ketika Kim Soo Hyun dan Seo Ye Ji berubah menjadi siswa sekolah menengah.

Drama ini menceritakan kisah Moon Kang Tae (Kim Soo Hyun), seorang pekerja kesehatan komunitas di bangsal psikiatrik, dan Go Moon Young (Seo Ye Ji), seorang penulis buku cerita anak-anak dengan gangguan kepribadian antisosial.