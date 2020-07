Drama Korea Terbaru 2020, Do You Like Brahms Tayang Tiap Senin dan Selasa di SBS | Lihat Sinopsisnya / ILUSTRASI

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Anda termasuk satu di antara penggemar drama Korea alias drakor alias K-Drama?

Kabar gembira.

Ada sejumlah drakor terbaru yang bisa Anda saksikan dan menjadi tontonan bagu bagi Anda.

Sederet drama Korea alias drakor baru siap tayang pada semester ke dua atau paruh kedua 2020 ini.

Satu di antranya yakni drama korea terbaru drakor berjudul Do You Like Brahms.

Drakor teranyar ini bakal tayang di slot jadwal tayang pada hari Senin dan Selasa di stasiun televisi SBS.

Lantas, seperti apa film drama korea terbaru Do You Like Brahms ini?

Dibintangi Dua Nama Tenar

Do You Like Brahms dibintangi oleh dua di antara artis populer di Korea Selatan, Park Eun Bin dan Kim Min Jae.

Pada Senin (13/7/2020) lalu, tim produksi drakor itu sebagaimana dikutip dari Kontan.co.id merilis foto-foto sesi baca naskah yang dihadiri Park Eun Bin, Kim Min Jae, dan para pemeran pendukung lainnya.