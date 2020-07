Pembuatan dan Perpanjangan Berlaku SIM di Luar Domisili

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Hallo Bun, apakah perlanjang masa berlaku SIM bisakah dilakukan diluar wilayah domisili KTP. Apa saja syaratnya, dan kira-kira berapa biayanya.



Terima Kasih.



Halo, terima kasih atas pertanyaan yang sudah diberikan kepada kami.



Pembuatan SIM bisa dilakukan dimanapun tidak harus mengikuti wilayah domisili KTP.



Adapun syarat pembuatan SIM hanya 2 yaitu Surat Keterangan Sehat dari dokter ataupun Faakes terdekat dan Fotokopi KTP yang masih berlaku serta menyiapkan uang sesuai jenis SIM yang ingin di buat atau perpanjangan.

Berikut biaya administrasi pembuatan SIM (Surat Izin Mengemudi) diatur dalam PP No 60 tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.Berikut daftar Tarif Pembuatan SIM Baru dan Perpanjang- SIM A : Rp 120.000- SIM B I : Rp 120.000- SIM B II : Rp 120.000- SIM C : Rp 100.000- SIM C I : RP 100.000- SIM D : Rp 50.000- SIM D I : Rp 50.000- SIM Internasional : Rp 250.000- SIM A : Rp 80.000- SIM B I : Rp 80.000- SIM B II : Rp 80.000- SIM C : Rp 75.000- SIM C I : Rp 75.000- SIM C II : Rp 75.000- SIM D : Rp 30.000- SIM D I : Rp 30.000- SIM Internasional : Rp 225.000Kasat Lantas Polresta Pontianak Kota