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JADWAL Belajar TVRI Selasa 14 Juli 2020, Soal TVRI Belajar dari Rumah TVRI Hari Kedua Masuk Sekolah
Hadirnya siaran program Belajar di Rumah TVRI ini sejalan dengan mulai masuknya hari pertama sekolah setelah libur.
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Program Belajar dari Rumah TVRI atau BdR TVRI akhirnya hadir kembali setelah masa liburan.
Prorgam edukasi yang dihadirkan pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendikbud berkolaborasi dengan TVRI ini menjadi alternatif pembelajaran bagi siswa di tengah masa pandemi virus Corona Covid-19.
Hadirnya siaran program Belajar di Rumah TVRI ini sejalan dengan mulai masuknya hari pertama sekolah setelah libur.
Dalam tayangan edukasi ini, para siswa bisa belajar berbagai materi pengganti pelajaran di sekolah yang sementara ini ditiadakan lantaran sebagai upaya mencegah penyebaran virus mematikan itu di kalangan pelajar.
• JADWAL Belajar di Rumah TVRI Senin 13 Juli 2020, Tugas TVRI Hari Pertama Masuk Sekolah Setelah Libur
Lantas, apa saja materi belajar di Rumah TVRI edisi pekan pertama ini?.
Beriktu Jadwal Belajar di Rumah TVRI edisi Senin 13 Juli 2020, hari pertama sekolah:
1. Pukul 08.00-08.30 WIB, Panduan Pembelajaran di TA 2020/2021 di Masa Pandemi COVID-19 (RR), PAUD Sederajat.
2. Pukul 08.30-09.00 WIB, Hari Pertama Sekolah, SD Kelas 1-3.
3. Pukul 09.00-09.30 WIB, Asyiknya Berkebun, SD Kelas 4-6.
4. Pukul 09.30-10.00 WIB, Memahami Konsep Waktu, SMP Sederajat.
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