LIVE RCTI, Link Streaming AS Roma Vs Parma - Pelampiasan Dzeko & Mkhitaryan Usai Takluk Atas Napoli

Penyerang AS Roma, Edin Dzeko

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Saksikan laga seru AS Roma vs Parma dalam lanjutan Liga Italia pekan ke-31, pada Kamis (9/7/2020) dini hari WIB.

Pertandingan AS Roma vs Parma akan berlangsung, di Stadion Olimpico, Roma, mulai pukul 02.45 WIB.

Laga ini akan disiarkan langsung oleh di RCTIPlus dan Vidio.com.

Namun, ada bisa menyaksikannya via live streaming.

Atau pantau hasil laga AS Roma vs Parma via live score.

Link live streaming tersedia di bagian akhir berita.

Pertandingan ini merupakan duel dua tim terluka, dimana dalam 3 pertandingan terakhir mengalami kekalahan beruntun secara bersamaan.

Tuan rumah yang memiliki julukan Giallorossi tersebut meraih hasil minor dalam 3 pertandingan terakhirnya baik laga kandang maupun tandang.

Kekalahan tersebut diterima saat melawan bertandang ke markas AC Milan yang berkesudahan dengan skor 2-0 di pekan 28 Liga Italia.

Laga yang berlangsung di San Siro Stadium tersebut berhasil dimenangkan Rossoneri lewat gol Ante Rebic dan Hakan Calhanoglu.