PROMO KFC Juli 2020, Makan Puas dengan Big Box Value The One Mulai Rp 40.909 Saja hingga 12 Juli!.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Selamat beraktifitas di awal pekan ini.

Nikmati serunya aktifitasmu dengan beragam promo seru dari KFC.

Menemani aktifitasmu di awal pekan ini, tak akan lengkap rasanya tanpa menu KFC.

KFC kali ini menawarkan promo terbaru Big Box Value The One, karena mulai dari Rp 40.909 saja.

Kamu bisa kreasi combo yang pas untuk kamu.

• PROMO JCO Juli 2020 Baru, Ada Donat Glazzy Donat Favorit & Minuman hingga Promo New Normal 6-8 Juli

Tak hanya itu, KFC juga menawarkan promo lainnya yang bisa menjadi pilihan kamu

Berikut Tribunpontianak.co.id lansir dari akun instagram @kfcindonesia terkait promo terbaru KFC, Senin 6 Juli 2020:

1. Promo Big Box Value The One

Yuk dateng dan seru-seruan di gerai KFC dengan Big Box Value The One, karena mulai dari Rp40.909 aja, kamu bisa kreasi combo yang pas untuk kamu sendiri loh, Asik banget kan?⁠

⁠

Syarat & Ketentuan:⁠

-Periode 6-12 Juli 2020⁠