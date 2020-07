POSTINGAN SYAHRINI Jadi Sorotan, Pusing Lihat Reino Barack Saat Belanja. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Penyanyi sekaligus istri Reino Barack, Syahrini sedang dilanda perasaan rindu dengan aktivitas bepergian ke luar negeri seperti yang dilakukannya sebelum Pandemi Covid-19.

Hal itu terlihat dari unggahan Incess via instagram storynya @princessyahrini pada Sabtu, (4/7/2020).

Syahrini secara berturut - turut mengunggah foto-foto kenangan saat ia sedang berlibur ke berbagai negara beberapa waktu silam.

Postingan itu termasuk foto-foto bersama dengan Reino Barack

"I miss traveling," tulis Syahrini dalam unggahan yang memperlihatkan aktivitasnya saat berada di dalam pesawat.

Saat itu dia menggunakan pakaian serba hitam dan sebuah tas mewah berwarna krim yang ia letakan di atas meja dekat tempat duduknya.

Tak hanya melalui unggahan instagram story, Syahrini juga mengutarakan kerinduannya terhadap kegiatan berliburnya melalui feed instagram.

Dia mengunggah sebuah video saat ia bersama sang suami sedang berada di Jepang.

"Tokyo Japan 2019"

"How We miss Tokyo so much" tulis wanita yang terkenal dengan jargon maju mundur cantik itu.

Dalam video tersebut terlihat tingkah Reino Barack yang membuat Syahrini pusing lantaran sang suami selalu saja berbelanja dalam berbagai kesempatan.

"Cintaku shooping," tanya Syahrini pada mantan kekasih Luna Maya tersebut yang nampak sedang membawa beberapa tas belanjaan.